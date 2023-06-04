隨著整體投資氣氛好轉，孫傳恕表示，除了法人資金回補，散戶也同步回流市場，根據央行公佈最新4月證券劃存款撥餘額單月增加478億元，整體資金水位上升至3.19兆元，而5月維持資增券增，兩項指標皆顯示散戶資金持續投入市場。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，投資氣氛受惠全球掀起的AI旋風，有望更快速朝應用以及產業發展，相關板塊在此風潮帶動下，持續展現強勢走勢；除了資訊科技版塊利基延續，觸角更有望擴及包括金融、零售或醫療等AI技術可應用領域，以及衍生的相關零組件與硬體。

安聯投信台股團隊表示，市場氣氛持續熱絡，基於這類主題的潛在發展，包括需求量、跨產業所推動的其他發展利基等，因為還處在發展初期，前途不可限量，所以很難量化；另一方面，隨著AI的iPhone時刻到來，驅動產業發展氛圍走向，亦為相關主題挹注更多利基。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，目前處於第二季法說訊息釋出後、等待第三季法說更新訊息的空窗期，這股正向氛圍，有望擴大並驅動市場資金在包括AI軟硬體相關應用受惠族群；除了AI這類產業發展能見度較佳的主題之外，另外像是綠電、儲能等政策股或軍工，也因有能見度支撐，也是資金輪動青睞的主題。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，美國債限協商在參議院通過，可預期此對於股市的影響性將降低，加上兩位Fed 官員鴿派談話，因此6/1 CME FedWatch Tool統計，預測Fed6月決策會議維持利率在5.0%-5.25%、不升息的機率再升至近八成水準，可望支撐股市表現。在產業方面，持續關注AI伺服器供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群表現。