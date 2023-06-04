女星賈永婕在疫情期間，不僅號召圈內外親友出錢出力，更親自將物資送往需要之處，因此獲封「防疫女神」的美名，近來公開去年成立的「台灣永婕美少女慈善協會」做了許多善事，廣受好評。近日她曬出20年前上雜誌的美照，年輕貌美的模樣令網友大讚她人美心善。

賈永婕於今(4)日在社群平台表示去朋友家玩耍發現以前的雜誌，當年是2003年，剛好距今20年，她驚呼：「我的媽呀20年前的我，歲月啊！」而那時她剛產下大女兒「安安」，如今在美國念書，照片中她穿禮服看起來頗為年輕亮眼。

照片曬出後，網友紛紛震驚說這張照片根本就是安安，當年就神預言女兒未來長相，堪稱複製貼上，紛紛跪喊：「現在更美、更漂亮！心善人美！原來隨著時間流逝，竟也可以越來越漂亮，沒變啊，而且更美，20年前的媽咪跟安安很像欸」，佳評如潮。

事實上，賈永婕熱衷公益，更成立「台灣永婕美少女慈善協會」做善事，近日她宣布「美少女協會2022年度結案報告」正式結案，預計將募得42,088,490元全數捐出，也會把明細公開透明化，並交由會計師事務所查核後，提交至衛福部審查，由於成本支出僅1%，其餘都是用於醫療及急難救助，讓她感到相當驕傲，也不忘感謝所有人的信任，接著強調會繼續拼下去，讓新的計畫火速送審。