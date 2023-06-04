印度3列火車相撞釀成本世紀最慘鐵路事故，288人喪命、上千人受傷，有倖存者描述，列車出軌當下感覺像衝向空中；另外有倖存者說身上壓了10至15名旅客，爬出車廂後驚見「到處斷肢」，有罹難者的臉完全毀容；也有倖存者說，他必須爬過全身是血的罹難者才能逃生。

2日印度3列火車相撞，釀成近300人喪命、上千人受傷，是印度本世紀最慘烈的火車事故。

綜合新德里電視台（NDTV）、《印度時報》（TOI）報導，當地時間2日晚間7時，一列開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快線」客車（Coromandel Express）原本接收指示，應轉至主線鐵道繼續駛往清奈，不過列車竟轉向調度列車的環線（loop line）車道，以時速超過100公里的速度撞上環線車道上的貨運列車，導致22節滿載乘客的車廂出軌，其中3節車廂撞上平行軌道，當時軌道上一輛開往豪拉（Howrah）的「豪拉特快線」（Howrah Superfast Express）客車直接撞上，釀成嚴重傷亡，截至3日，已有288人喪命，超過1000人受傷。

印度2日晚間發生3列火車相撞事故，釀成近300人喪命、上千人受傷。（圖／美聯社）

印度官員透露，科羅曼德快線客車駛入環線車道可能是疏忽，搜救行動已在事故發生18小時後終止。

搭乘科羅曼德快線客車的30歲倖存者亞達夫（Pappu Yadav）回憶出事當下的「瀕死」經歷，他說幾秒內感覺火車駛向空中，接著出現震耳欲聾的衝撞聲，列車在劇烈搖晃後猛地停下。亞達夫說，列車停下後，他注意到身旁乘客滿身是血，哭喊救命。

印度2日晚間發生3列火車相撞事故，釀成近300人喪命、上千人受傷。（圖／路透社）

科羅曼德快線列車上另一名倖存者穆希亞（Sanjay Mukhia）說，事發當時在廁所的他感覺到劇烈晃動，感覺車廂翻了。另一名倖存者回憶，列車出軌時他正在睡覺，10至15名乘客壓在他身上，當他終於離開車廂，他看到到處都是斷肢，「這裡有一條腿，那裡有一隻手，還有人的臉已經毀容。」

印度2日晚間發生3列火車相撞事故，釀成近300人喪命、上千人受傷。（圖／美聯社）

坐在科羅曼德快線列車第三節車廂的達斯（Brahma Das）顫抖表示，他必須爬過一名滿身是血的罹難者後才能逃出車廂，「我仍不敢相信我活下來了。」