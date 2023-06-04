今年39歲的八點檔女神白家綺，即使已經是四個孩子的媽，狀態依舊相當好，然而近期社群媒體流行曬出自己20歲時期的照片，白家綺也跟上流行PO出自己19年前的照片做了對比照，讓網友看到後驚呼「20歲是個小男孩，現在正翻了」。

白家綺今（4）日在社群上傳她現在與19年前的對比照，當中可見19年前的白家綺一身健康的小麥膚色，頭戴髮帶身穿簡單的T恤，看起來青春洋溢，另一張現在的她，同樣綁著高馬尾，皮膚明顯白了好幾階，文中她也笑稱「眉毛真的很重要」也坦承自已從小真的是「黑肉底」，讓她不得不讚嘆「我的保養品真的很厲害」。

照片曝光後，許多網友們看了紛紛驚呼「20歲是個小男孩，現在正翻了」、「越來越漂亮」、「時間在姊的身上怎麼起不了作用」、「右邊那張比較像20歲」、「皮膚白好多喔，怎麼保養的丫」、「太會保養了兩張照片一模一樣，根本沒變老」。

事實上，白家綺近年多參演八點檔，代表作品有《夜市人生》、《風水世家》、《嫁妝》、《我的老師叫小賀》、《我的老師叫小賀》等等，其中因《夜市人生》演出丁珮琪一角備受關注，而她的姐姐也是八點檔演員葉家妤。