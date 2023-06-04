勞工局將辦新鮮人職涯發展講座。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

畢業季到來，不少新鮮人對於未來有想法但可能又很迷惘，其中Youtuber、自媒體創作者成為許多人的職業選項，高雄市勞工局舉辦新鮮人職涯發展講座，就邀來旅遊Youtuber、自媒體接案工作者來談談如何開始及面對，尤其邀請家長一同來深入了解，鼓勵孩子，別讓孩子成為職涯路上的「孤勇者」。

高雄市勞工局辦理「112年度職場新鮮人職涯發展講座」，題為別讓孩子成為職涯路上的「孤勇者」，於6日在蓮潭國際會館102會議室辦理，應屆畢業生及家長皆可參加。

「Youtuber在做什麼？接案職涯這樣開始！」，該講座邀請來親職專業講師屠潔，她不僅是旅遊Youtuber、自媒體接案工作者，也是入圍廣播金鐘主持人及節目製作人，談如何選擇成為一名自媒體工作者，如何面對這一路上種種困難與挑戰，如何讓父母一同參與並支持我的就業發展，面臨理想與現實的落差，如何調整心態再出發。

勞工局表示，該講座不僅邀請新鮮人，還有父母親，這幾年觀察網紅都相當受歡迎，若是有才幹，能在媒體世界中找到屬於自己位置，但許多父母反對，但鼓勵孩子多項發展，因此希望讓家長能更了解該行業。