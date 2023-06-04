只見賴男在救護車內僅使用心肺復甦機、未插管，用氧氣機急救，後來在醫院也是左手插針，家屬認為賴男勒傷、瘀傷、針孔並非醫護導致。（民眾提供）

5億高中生右手被發現4處針孔，法醫高大成推測生前遭注射毒藥，但檢警認為是賴男墜樓送醫時，醫護扎針導致；家屬近日曝光賴男在醫院和救護車上的畫面，只見賴男在車內僅使用心肺復甦機、未插管，用氧氣機急救，後來在醫院也是左手插針，家屬認為賴男勒傷、瘀傷、針孔並非醫護導致。

家屬近日不但公開賴男送至醫院的照片，還向消防隊要到當時救護車內的急救畫面，畫面可見賴男當時裝上自動心肺復甦機，口中只有給氧器，並未插管急救；檢方卻認為賴男手臂針孔是醫護急救時造成的，家屬質疑手臂會同時挨這麼多針，還是醫護扎針技術太差，且賴男頸部有勒痕，難道也是醫護使用的護頸太緊導致，希望公開影像、照片，盡快釐清真相。

只見賴男在救護車內僅使用心肺復甦機、未插管，用氧氣機急救，後來在醫院也是左手插針，家屬認為賴男勒傷、瘀傷、針孔並非醫護導致。（民眾提供）

賴男家屬也曝光賴男第一時間的送醫照片，強調賴男當時僅左手臂有插針，且並未插管搶救，希望真相能盡快釐清。（民眾提供）

高大成認為，賴男右手有4處針孔，上肘有2處、右肘動脈及上手臂各有1處針孔，賴男送到醫院時血氧剩37％（一般死後是45到70％），但二氧化碳正常，懷疑是打氯化鉀等可造成心臟快速麻痺；警方卻認為4個孔洞中，其中2針孔是在醫院急救施打點滴所留，另外2個是墜樓時造成的傷痕。

台中地檢也說，醫護人員在賴男送醫時有施打針藥，並套護頸，有相關診療記錄和照片為證，不排除孔洞是搶救過程中，在右手、左手和頸部壓出傷痕，而毒藥物反應需以解剖鑑定報告為主。不過高大成仍推測，賴男生前被誘騙至案發大樓遭徒手勒住頸部、抓住左手腕，賴男因掙扎造成頸部傷痕、左手腕拉扯傷，賴男的口疑被掩揮發性麻醉藥昏迷後，再注射氯化鉀造成心臟麻痺後猝死，死後才從低樓層墜落。

高大成說，他發現到院急救，是插氣管內管，上唇壓迫痕應為有人用揮發性麻醉劑迷昏所致，配合賴生11：26分到院體溫37.5度，以半小時體溫降0.5度推測，他死時為38度，恐是被人麻醉造成體溫急速升高。