最近環保局發現，有一名車主名下多達10多部機車，從2020年至2022年止違規多達52次，總共被裁罰31萬2000元，活生生上演影分身之術，卻只是為了丟垃圾。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

環保局發現的這名車主，名下至少有10台機車，從芳苑、大城一路丟到福興。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

不過從「天眼」畫面觀察，每次騎乘機車丟棄垃圾的人又都不同。（彰化縣環保局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣多條產業道路、高架橋下經常有民眾亂丟垃圾，為有效遏止，環保局祭出「電眼」科技執法，但最近環保局發現，有一名車主名下多達10多部機車，從2020年至2022年止違規多達52次，總共被裁罰31萬2000元，活生生上演影分身之術，卻只是為了丟垃圾。

彰化縣環保局科技執法採不定點、不定時在各大熱點出現，加上熱心民眾提供行車記錄器、手機等檢舉影片，讓愛亂丟垃圾的民眾無所遁形。環保局統計，去年共裁處1736件、罰鍰金額299萬8200元，今年1至4月開罰532件、罰鍰金額75萬1800元。

儘管環保局祭出科技執法，但仍有民眾罰不怕，環保局發現的這名車主，名下至少有10台機車，從芳苑、大城一路丟到福興，不過從「天眼」畫面觀察，每次騎乘機車丟棄垃圾的人又都不同，環保局發現以後，將違規資料送到戶籍地在南部的車主，但車主卻擺爛不管，態度消極。

而環保局也不忍了，將違規處分書等移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，環保局說，從「天眼」畫面無法確定車主是否就是行為人，但該車主名下有多部機車供人騎乘是事實，依照廢清法對車主每件開罰6000元。

環保局強調，「天眼」鏡頭與傳統監視器不同，「天眼」能夠實現360度無死角拍攝，並且主動跟隨車輛移動路徑，違規車輛只要進入設定範圍內，鏡頭就會主動跟隨，實現24小時監控，並將丟棄畫面時時紀錄下來，呼籲民眾不要心存僥倖。

環保局分析這些違規亂丟垃圾者，有4成設籍在外縣市，像是國1、國3交流道周邊或台76、台61上下匝道、台74甲等道路，常有民眾在停等紅燈時，隨手搖下車窗向外亂丟垃圾，甚至就地解放隨地便溺，但科技執法神出鬼沒，架設位置隱密，絕對讓民眾無機可乘。