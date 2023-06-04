野生獼猴大口啃食水果，果農的心在淌血。（莊哲權攝）

根據農委會最新全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，2022年全國遊蕩犬數量推估為15萬9697隻，較2020年再增3828隻。近期許多農民反映，遊蕩犬隻近年闖進雞舍咬死雞隻的情形層出不窮，加上獼猴破壞果園也屢屢發生，呼籲「農產業天然災害救助作業要點」應納入動物造成的農損。農糧署指出，農作物損害還是得回歸到受氣候影響等層面，動物造成的農損並不在救助項目中。

然而遊蕩犬隻近年造成的農損層出不窮，今年2月桃園市觀音區一處民間苗花園遭流浪狗闖入，園內雞舍38隻雞通通被咬死；今年5月台南市安南區有處養雞場的200多隻蛋雞更遭流浪狗全數咬死，損失相當慘重。

而台灣獼猴肆虐農作物也不少見，水蜜桃、鳳梨、柿子、柳丁、橘子、火龍果等也因猴害造成大量農損，讓農民欲哭無淚。

有農民不滿指出，「農產業天然災害救助作業要點」要和天氣造成的農損相關才能救助，但是流浪狗造成的農損越來越多，應該也要納入才對，動物造成的農損和天災比不遑多讓，不然農民損失怎麼辦？提國賠也沒用。

農糧署表示，農作物在田裡被猴子破壞的時候，就有農民反映「農產業天然災害救助作業要點」要納入動物造成的農損，不過林務局已有補助農民圍籬網的建置費用，犬貓部分則要再討論。

「農產業天然災害救助作業要點」最近一次修正於今年5月29日完成，救助面積可加計農路、水塘生產必要設施，以落實天災救助協助農民復耕的宗旨，尚未納入動物致農損等項目。