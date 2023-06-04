新竹市稅務局、新竹市體育會健身球委員會4日於民富公園福德宮前廣場，舉辦「健身球舞藝展演租稅宣導活動」，由社區居民組隊舞出健康活力，現場還有才藝表演、趣味競賽及租稅有獎徵答等活動。

4日健身球舞藝展演租稅宣導活動，包含副市長蔡麗清新竹市體育會理事長鄭耕亞、市議員蕭志潔、劉康彥、民富國小校長吳淑雯、新竹市體育會健身球委員會主委郭玉秀、民富里長沈朝旺及多位里長皆到場參與。

副市長蔡麗清說，健身球是結合健身與舞蹈的一項運動，通過球對身體穴位的擊打，以達到自我保健的效果，簡單易學、老少咸宜。她也表示，盼藉由社區休閒活動，帶動新竹市健身運動風潮、增進社區間的互動與聯誼，同時宣導節稅維護民眾權益，提倡使用雲端發票節能減碳愛地球，營造健康樂活的幸福城市。

健身球委員會主委郭玉秀說，健身球運動是以球敲打穴道並結合舞蹈，可促進人體新陳代謝及血液循環，特別適合長輩學習，也是一項老少咸宜、休閒兼具健身的運動，歡迎有興趣的市民朋友逗陣來運動。

新竹市稅務局指出，這次活動除健身球舞藝展演之外，現場同時進行趣味競賽、租稅宣導有獎徵答、捐發票換宣導品等活動，盼透過寓教於樂活動傳遞民眾正確租稅常識，及養成購物消費使用載具儲存雲端發票的習慣；此外也邀請新竹鬆筋健康俱樂部、愛心義剪來到現場設攤，提供民眾鬆筋按摩與免費剪髮服務。

市府指出，今年7月1日起將擴大敬老卡及愛心卡適用範圍，新增國民運動中心場地租借服務，歡迎長輩相揪到運動中心游泳、健身、打球，未來市府將持續推動各項福利政策，照顧每位市民，逐步打造市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的幸福城市。