民運人士王丹被指控性騷男子，王的支持者質疑爆料者動機。對此，「卡神」楊蕙如今（4）日痛批，怎麼會有人要求性騷受害者不能在今天爆料，因為覺得會轉移焦點嗎？她直言真正讓社會轉移焦點的人，是長年拿巨額台灣和國際資源，實際上性騷紀錄惡名昭彰的王丹。

李姓男子指控9年前在美國紐約遭王丹性騷擾與猥褻，今日早上他開記者會，指控王以民運的光環踐踏他與其他年輕學生，他限王在6月6日前道歉，否則將提告。

另外，昨日也有第2名受害者出面控遭王丹性騷，這名清大校友貼出過去與王聚會的黑白合照，並以「當王丹的手，伸進我衣服的那一天」為題，控訴王從很早以前就是個性騷擾慣犯。

日本資深媒體人矢板明夫表示，他沒有辦法判斷事情的真偽，但是這些事在這個時間點曝光，無疑對海外的中國民主運動形象，有很大負面影響。

楊蕙如批中共迫害人權，但她認為，台灣也不要再讓王丹這種人，長年利用過去受難死去的戰友，獲得政治和經濟的紅利，並且以人血饅頭獲得的名聲，可以再拿來性騷迫害別人，「請台灣社會勇敢拒絕王丹不要再給他資源。」

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