花蓮門諾醫院自7年前起，與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，提供學員學雜費及生活費補助等，考取證照亦能到門諾機構服務，迄今已培育逾百位學子，近40人回到醫院服務，包括首屆公費生、護理師陳平。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院解決護理人員招募困難及人力短缺問題，7年前與馬偕醫護管理專科學校合辦護理公費生專班，提供學員學雜費及生活費補助等，考取證照亦能到門諾機構服務，畢業即就業，迄今已培育逾百位學子，近40人回到醫院服務，今年將招收24位公費生，報名截至17日止。

門諾醫院自2016年與馬偕護專合辦護理公費生專班，鼓勵對護理有興趣的在地學子加入護理行列，首屆公費生、護理師陳平說，當年在師長及家人的支持下，選擇就讀公費專班，期間院方會提供生活費及學雜費補助，減輕家中的經濟負擔，且畢業後又能馬上投入職場工作，不僅有穩定收入能自給自足，又可用自己的力量幫助更多需要幫助的人，讓他找到人生的方向。

門諾醫院表示，今年公費專班預計招收24名護理公費生，凡經馬偕醫護管理專校錄取者，1至3年級由醫院提供護生每學期的雜費及每月定額生活費5000元；4至5年級生則提供學、雜費補助，成績優秀者另可申請獎學金，且畢業考取證照即能回到門諾醫療法人機構服務5年，等同畢業等於就業。

門諾醫院護理部與馬偕專校團隊近日隨畢業季到來，巡迴花蓮多所國中進行校園宣傳，說明公費專班細節，吸引許多應屆畢業生參與，其中一名將畢業的林同學說，家中共有三兄妹，爸媽在市場賣水果，平常工作相當辛苦，聽完公費專班詳細介紹，決定加入護理公費生行列，希望畢業後藉著穩定收入幫助家裡減輕經濟負擔，並發揮所學幫助更多需要的人。

門諾醫院已將公費專班報名方式公告在醫院及馬偕管理專科學校官網，有意報考者可自行下載列印，或到醫院門診1樓服務台索取，相關報名表件務必在17 日前寄達馬偕護專，逾期不予受理。