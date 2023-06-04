男女交往難免會有爭執而導致分手，《搜狐網》表示，12星座中金牛座、水瓶座和處女座最絕情， 他們對愛情較謹慎，就算和另一半發生爭執，也不會把分手掛在嘴邊，一旦受到傷害下定決心要離開對方，就會鐵了心不回頭，無論怎麼挽回都沒有用，尤其是水瓶座會直接「人間蒸發」。

▎金牛座

金牛座的人固執且慢熱，一見鍾情在他們身上很難發生，適合長期相處的類型。金牛座的人不會把事情都放在心上，但他們對分手這件事很看重，不會輕易掛在嘴邊，很珍惜感情，也會希望另一半也能重視，當對方開始變得無理取鬧，金牛座會開始思考兩人的關係，這段感情沒有未來就會永不回頭。

▎水瓶座

水瓶座的人很講分寸，就連愛情也不例外，經常讓水瓶座的另一半有「不夠愛我」的感覺。他們對感情抱持著不到萬不得以不會提分手，所以千萬不要讓水瓶座覺得這段感情已沒有未來，他們一旦選擇分手，水瓶座就會在你的世界人間蒸發。

▎處女座

處女座有感情潔癖，不論彼此為了什麼原因分手，對他們來說只要關係破裂，就沒有再復合的可能性，且他們非常謹慎，不會隨意把分手掛在嘴邊，當另一半開玩笑或認真地說出分手，處女座都會挽留，若挽留不成，他們就會義無反顧地離開，屆時想挽回他們已無可能。