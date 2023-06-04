國科會自今年1月宣布設立在美國史丹佛大學的Taiwan Science and Technology Hub（以下稱Taiwan S＆T Hub）正式啟動後，首場大型國際研討會於6月2日（美西時間）在史丹佛大學舉行，國科會主委吳政忠希望藉由這個平台，為台灣學術、產業，引進前瞻技術。

此外，教育部次長劉孟奇率領國內設立半導體研究學院的6所國立大學校長與副校長，在美國時間6月2日參加「台德(州)半導體人才培育與產學合作論壇」，經由論壇平台的對話與圓桌討論，雙方未來在半導體及其它重要領域將展開更深入的教育交流與研究合作，為半導體人才培育共同努力。

這次國科會與美國史丹佛大學合辦的研討會，吳政忠特率團赴美參加，國科會副主委陳儀莊、國家實驗研究院副院長林博文台大電資學院院長張耀文及教授吳志毅，均參與此次對話交流；史丹佛大學校長Marc Tessier-Lavigne親自出席致詞，並邀請到多位重量級講者，包括諾貝爾經濟學獎得主Myron Scholes、中央研究院前院長翁啟惠等人與會。

吳政忠在研討會致詞時表示，過去美國與台灣長久以來緊密的科研合作與交流，培育了一代又一代的專家人才及成立一間間具世界水準的企業，產生了良性循環。以台積電為例，創辦人張忠謀是畢業於史丹佛大學，現任董事長劉德音是畢業於柏克萊大學，在美汲取專業技術，並利用台美雙方在特定領域的互補特性，形成明確產業上下游分工模式，造就台灣在全球半導體供應鏈中的關鍵角色。

史丹佛大學工學院院長Jennifer Widom致詞時則表示，來自台灣的台積電創辦人張忠謀、輝達創始人黃仁勳、雅虎創始人楊致遠等，皆出自他們學校的工學院，與台灣的連結甚深。他相信Taiwan S＆T Hub在此基礎上，將予以延續這樣的交流並促進量子技術、永續淨零等前瞻科技合作。

吳政忠說，台灣而言應不僅只有半導體產業，在本次的研討會裡，專家學者亦有討論到台灣得否循晶圓代工模式，發展智慧醫療與創新生物製造），相信未來透過Taiwan S＆T Hub這個平台，結合史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等矽谷周邊的頂尖學研機構能量，進行關鍵議題探勘，為台灣學術、產業，引進前瞻技術。