台北市為除「行人地獄」惡名，推動人本交通。國民黨台北市議員耿葳表示，法治觀念薄弱的駕駛人就是行人地獄的成因之一，警察局應強力執法，但若採租賃方式建置科技執法設備，除節省公帑，也可提高易肇事路口執法涵蓋範圍。台北市警察局交通大隊回應，將視事故統計等因素，評估採租賃模式的可行性。

耿葳指出，依警察局資料，疫情解封後車流量大增，光去年闖紅燈件數就高達11萬7148件，傷亡人數1424人，而今年至4月底闖紅燈則為近5萬件，傷亡人數408人。見警率高只有嚇阻作用，法治觀念薄弱的駕駛人違規件數仍居高不下，是形成行人地獄的原因之一。

耿葳說，警察局應強力執法，北市目前科技執法共34處，中央補助25組，每套設備從280萬至400萬不等，其他9套設備是警察局編列預算採購，金額100萬至180萬不等，但34套設備保固期只有3年，設備使用年限5年，如果妥善率好或許會延後除役，但保固期後每年必須編列維護經費526萬。

耿葳分析，高雄市日前宣布科技執法設備採租賃方式，1套設備租金約每月4.5萬元，租1年54萬元，34組每年1836萬，3年5508萬，而且不需另花保養及維修費。採購34組共9758萬，每組平均經費287萬，2者3年下來差異4250萬，等於可每個月多租26組科技執法設備，且租賃方式更不須編列維護預算，

耿葳要求，採用租賃方式建置闖紅燈科技執法設備，除節省公帑支出與行政資源外，也增加路口闖紅燈照相執法設備、提高易肇事路口執法涵蓋範圍，對市府的財政預算跟使用效益上有所幫助。

交通大隊回覆，北市科技執法依路口事故肇因設計，為多攝向、多違規偵測功能設備；租賃模式則以單一違規如闖紅燈偵測功能之方式，降低成本。

交通大隊指出，除持續向中央爭取經費或編列預算建置科技執法設備外，將視事故統計、工程條件等因素，評估採用租賃模式建置科技執法設備可行性。