法新社報導，女權團體2015年舉辦首場「一個都不能少」（Ni Una Menos）示威遊行，時至今日，這個代表性口號同時也在喚起人們關注女性所遭受的經濟不平等。許多人認為，經濟的不平等限制了女性脫離險境的能力，因而視其為一種暴力形式。

而今年示威遊行前，1日剛發生25歲女姓龔薩雷茲（Rocio Gonzalez）遭男同事開7槍殺害的憾事。

龔薩雷茲生前曾2度舉報被這名同事騷擾，最近一次是在上個月，法官曾核發保護令，命男子不得接近被害人200公尺以內。為因應這項規定，兩人的班表也被調動，確保不會在工作時碰到。

對婦女的暴力行為仍是阿根廷一大問題，據阿根廷最高法院數據，去年殺害女性（femicides）的犯罪受害者多達250多人，其中88%受害者認識襲擊者，59%案件中的襲擊者是受害女性的伴侶或前伴侶。

非政府組織、示威遊行主辦單位之一「聚合之家」 （La Casa del Encuentro，暫譯）警告：「這個數字並未下降。」遊行與會者敦促政府採取行動，並呼籲讓更多人看見像是龔薩雷茲這樣的受害者。

聚合之家在聲明中表示：「迄今為止採取的措施仍不足，儘管我們看到了改變…（但）推翻父權制度所需的社會文化變革進度龜速，每年都有數百名婦女及跨性別者因性別之故遭到謀殺。 」（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120604