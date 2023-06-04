竹北警分局查獲假籍「生基位買賣」的詐騙集團2名嫌犯，依法移送檢方偵辦。（竹北警分局提供／羅浚濱新竹傳真）

詐騙集團又出現新手法，拿外型類似骨灰罈的「生基位」當幌子，誆騙可高額獲利、改運等多優點，引誘民眾投資詐財，竹北警分局局接獲報案，將計就計，在民眾面交40萬元現金時，當場逮獲詐騙集團2名嫌犯。

竹北市有民眾接獲自稱「小楊」男子的電話，稱購買位於新北市金山區土地「生基位買賣」可以改運、轉售還能有高獲利，民眾起初信以為真，加line開始聊。

嫌犯認為該民眾已上鉤，稱購買需先支付匯款40萬元，民眾認為支付投資金錢不應用匯款及私下面交，應至正當投資公司或金融機構，深怕是詐騙向警方報案。

竹北警分局偵查隊與六家派出所成立專案小組，將計就計，由該民眾約犯嫌2日晚至某超市交付款項，隨後專案小組至面交地店內、外埋伏，見一男子著全套西裝徒步走進店內，並與民眾攀談，全程完成蒐證。

專案人員見時機成熟時，大批警力衝上前當場逮捕並壓制取款的20歲楊姓男子，及在店外等候監看的23歲劉姓男子，現場查扣犯嫌使用工作機3支、行騙用契約書、被害人名冊及贓款40萬元等證物，並在嫌犯身上搜獲22.27公克安非他命，全案移請新竹地方檢察署偵辦。

竹北警分局呼籲，社群網站、電話等投資陷阱多，容易遭詐騙，提醒民眾投資一定要謹慎、小心，慎選政府立案、合法之交易管道，避免受騙上當，若有疑問可打165專線諮詢，或打110報警求助。