香港財政司長陳茂波今日表示，展望下半年，儘管香港經濟復甦穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。他強調，特區政府會繼續注意外圍的風險和變數，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。

香港星島網報導，陳茂波4日發表網誌稱，消費券的發放為市場注入約330億元（港幣，下同，約合新台幣1291.7億元）的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。

陳茂波表示，撐住本地消費是政府短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一。香港消費經過今年首季強力彈升後，踏入4月份的增速即使稍微放緩，零售銷售貨值已進一步增加至近350億元水準，緩減了自去年以來出口持續疲弱對香港經濟帶來的壓力。

陳茂波補充說，若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約9成的水準。雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到疫情前約5成多，但隨著航運業界積極擴充人手，香港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。

陳茂波續指，香港市民就業情況和收入水準改善也有助支持本地需求、刺激經濟增長。他提及本港最新失業率（2月至4月）已下降至3.0％，是自2019年第3季以來的最低水平；市民的收入在扣除通膨後也有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質增2.1％。

陳茂波強調，疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑香港的出口表現。而美國破壞以世貿組織（WTO）為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，更會令持續的地緣政治矛盾更形尖銳，不利於全球經濟的穩健復甦。特區政府會繼續注意外圍的風險和變數，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。