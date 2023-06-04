國內缺蛋情況近期已趨緩，各通路雞蛋售價也重回正常水準，然而下周蛋價仍舊維持產地價45.5元與批發價55元的高點，但據傳蛋價有望在端午節前調降2元。台北市蛋商公會理事長林天來今(4)日指出，距離端午節還有2周時間，仍存在颱風等不確定性因素，是否調降還在討論中。

根據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，目前產蛋雞隻約3125萬隻，較上周3118萬隻略增7萬隻；雞蛋每日生產量約11萬3500箱，與上周持平；每周雞蛋洗選數為4613萬顆，較上周4513萬顆增加100萬顆，洗選噴印的數量為2157萬顆，較上周2125萬顆增加32萬顆。

林天來指出，現在雞蛋的產銷都已經逐漸回歸到正常水準和價格，不過隨著暑假即將到來，營養午餐停供下，雞蛋有可能供過於求，雖然產地都有在自行調節，不過下周蛋價依舊維持現有水準，暫不變動。

據傳端午節前產地價和批發價都有望調降2元，林天來強調，距離端午節還有2周的時間，夏天颱風等氣候因素下也可能不會調降，目前都還沒有決定。

針對本月進口蛋的部分，農委會表示，進口雞蛋抵台後會進入冷鏈倉儲，部分雞蛋會做供需調節所用，至於蛋價如何調整就尊重市場機制。