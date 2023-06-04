P. LEAGUE+ 在4日公佈2022-23 年度進步獎得主，是由台北富邦勇士的中前鋒曾祥鈞，本季在曾文鼎離隊轉投新北中信特攻之後表現破繭而出，獲得大多數媒體青睞，成為本季年度進步獎得主，現在已經沒有人會再叫他「二房東」，而是「高冷酷帥」。

曾祥鈞本季出賽數來到33場（25場先發），平均上場26分46秒比上季多了2倍，得分也從上季的3.8分進步到本季的11.2分，籃板也從上季的2.7籃板進步到本季的5.8籃板，每場1.1阻攻更是並列聯盟本土球員之冠。此外，曾祥鈞的二分球命中率（上季44.1%、本季50.2%）、罰球命中率（上季50%、本季73.4%）的進步也是有目共睹，加上出色的防守表現也獲選年度防守第一隊。

曾祥鈞攻守兩端大進化，除了幫助球隊打出例行賽第2的好成績，也讓自己在年度進步獎票選中，30張選票拿到21張5分、以總分120分的絕對優勢獲選本季年度進步獎。

PLG年度進步獎，鼓勵球員在新球季大幅成長的好表現，資格為上季已經參加PLG比賽之球員且本季例行賽出賽場次達27場之各隊球員。