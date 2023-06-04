俗話說「讀萬卷書不如行萬里路」，瑞豐國中老師周采璇便親身實踐此句話，為了跳脫課本框架的拘束，2年來上山下海蒐集上萬顆的植物種子與果實，並利用手工藝將種子與果實們分門別類，從吊飾到展示品，利用不同樣貌帶領學生了解植物的奧妙。

周采璇的種子足跡從校園內到深山都有，只要聽說或發現哪裡有特殊的種子，再遠她都會去；她收集種子的方式很多，除了撿拾，也有來自交換，甚至是花錢買來的，就是希望多樣化的植物知識能帶給學生。

周采璇也在校內辦起一場「種子展覽」，主要以3大主軸作為分類主題；分別依照果實的形態特徵、植物的分類科別、種子的傳播方式，呼應國中7年級生物課程中的「生物體的組成層次、植物界的分類、植物的生殖」。

周采璇老師表示，每顆種子都有自己的故事和歷史，與其將這些種子自己收藏，不如讓孩子們和大家都看得到種子的美好，因為再好的東西都要有人分享與欣賞才有它的價值存在。

周采璇也認為，大自然的奧妙就在於千變萬化的樣態，例如有些種子能飛，有些種子靠著漂流，不同的傳播方式與過程都有著不同的故事，背後可能是一個長達數千年的自然史歷程，也提醒著我們地球上存在各種復雜多變的植物模樣，就像生命之初均源於此，只要用些心，每個人都可以到處發現不同造型、不同種類的種子。

校長江政福表示，周采璇老師將收藏已久的果實種子透過個展分享給學校師生，讓學生可以開拓學習視野，結合生活情境素養導向課程學習，讓學子可以親身感受多樣化面貌果實種子，真的很新奇又多采多姿。