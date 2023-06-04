基隆市政府從4日起到8月下旬，每周日晚間7時都會在基隆市文化中心牆面上播映適合闔家觀賞的電影，同時也可遠眺基隆港。（張志康攝）

夏天的夜晚，手拿一杯冰咖啡，在海港旁散步、吹吹海風，還能看場露天電影，是多麼愜意的畫面。基隆市文化局自4日起，到8月下旬，每周日都會在基隆文化中心播放適合闔家觀賞的電影，讓民眾可以看電影還兼賞基隆港夜景，享受悠閒的夏夜。

基隆市政府文化局長江亭玫表示，為了帶給基隆市民及遊客不一樣的娛樂體驗，今年夏天別開生面的在基隆文化中心外牆投放電影，提供市民暑假親子同樂的新選擇。

文化局安排的電影包括了《笑笑羊大電影：外星人來了》、《北極戰隊》、《石器小英雄》及《小麻煩當家》，都是適合闔家觀賞的電影，將自4日起到8月20日，每周日晚間7時於基隆文化中心外牆播映。

基隆市文化中心白色的外牆，本來就是絕佳的投影布幔，去年6月基隆城博會期間，就曾經是光雕秀的舞台，當時就吸引了不少基隆本地及外地遊客的駐足欣賞。

此外，由於明年有總統及立委大選，基隆市政府也與基隆地檢署合作，在電影播映前，播放反賄選宣導影片，期許讓乾淨選風守護下一代的精神，能夠代代傳承。

但是，如果想在基隆看露天電影，最好的位置在那裡？原本最棒的位置是位於文化中心與東岸商場之間的基隆市民廣場。不過因為這裡正在進行工程，圍上了圍欄。

接下來最棒的位置，就是東岸商場的三樓及四樓，不僅視野最好，而且除了文化中心牆面上的電影外，還能遠眺基隆地標及基隆港的夜景。只要拿杯咖啡，就能獲得雙重享受。相關資訊可至基隆文化中心網站公告https://www.klccab.gov.tw/查詢，或電話逕撥02-24224170＃349洽詢。