新北市長侯友宜上月17日被國民黨徵召為總統參選人後，密集拜會各界人士，廣納百川意見，今於臉書貼出日前拜訪前副總統蕭萬長，請益兩岸議題及中美關係，蕭對他扛起重振台灣的重責大任，給予滿滿的鼓勵與支持，他強調必極盡心力，集結所有人的力量，帶給國家更好的未來！

「台灣就是咱們的厝，我們都是厝內人，我們都是家己人」侯友宜說， 他跟蕭副總統之間，有著許多相似的經歷，兩人都生長於嘉義，都是菜市場長大的孩子，也都一樣從嘉義中學畢業後，就獨自北上求學，出社會後從基層公務人員做起，秉持為國為民服務的信念，踏上從政的道路，奉獻一生，經世濟民的心始終如一，正如同他臉上常掛的笑容，溫暖堅定。

請益蕭萬長副總統的過程中，他以長年在經濟、外交上的寶貴經驗，分享許多對現今國政的看法。對於兩岸關係，必須在對等、尊嚴原則下，和平相處，尤其兩岸之間，在文化、語言、美食等生活樣態，都有著歷史脈絡下的緊密關聯，互動與交流，目的是創造兩岸和平與繁榮，不該被政治意識形態操弄。

侯友宜表示，兩人也聊到，當年美國與中華民國斷交的時刻，時任國貿局副局長的蕭副總統，臨危受命赴美談判，為中華民國爭取到「永久最惠國待遇」，成為維繫往後台灣經濟命脈的重要關鍵。

蕭副總統也以過來人的深刻經歷呼籲，我國與美國之間，必須要簽署的是自由貿易協定（FTA），如同當年馬總統任內，與新加坡、紐西蘭簽署的經濟夥伴協定及經濟合作協定，才能為台灣的經貿產業帶來具體助益；而在內政部分，中小企業是國內經濟重要基石，必須因應市場趨勢，注射強心針，協助轉型升級。