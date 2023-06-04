攝護腺肥大堪稱年長男性都會遇到的困擾，許多人認為是老化現象，而消極面對，但泌尿科醫師表示，攝護腺肥大應積極治療。因為若造成尿路阻塞，不只是排尿不順，長期會使膀胱纖維化，最後患者將尿失禁，或靠導尿度日，甚至造成嚴重腎衰竭須洗腎。

男性的攝護腺會隨著年紀增長、慢性發炎等因素而增生肥大。50歲以上者約有5成有此困擾，80歲以上盛行率更達8成。常見症狀有排尿斷續、尿不乾淨、尿流緩慢、尿後滴滴答答、頻尿、尿急感、夜尿等。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書表示，高齡男性若因此有排尿障礙，應該積極治療。他表示，若攝護腺肥大造成尿路阻塞，不是只有排尿不順的問題，時間久了，膀胱平滑細胞將增生、逼尿肌肥厚、然後「纖維化」，最後讓膀胱變成硬梆梆的皮革。

他表示，當膀胱失去彈性，患者會終身尿失禁，或是終身靠導尿度日，甚至嚴重腎衰竭、得依賴洗腎維生。因此，一旦攝護腺肥大造成的尿路阻塞，千萬別慢慢習慣排尿不順的不適感，「因為此時膀胱正踏上纖維化、皮革化的不歸路。」