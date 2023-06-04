日本部分地區受颱風瑪娃及梅雨鋒面影響降下大雨，至今已知造成2死4失聯35傷。目前大多數地區都恢復穩定天氣型態，包括淹水未退的地區在內，各地民眾紛紛著手清理家園。

受到瑪娃及鋒面影響，日本四國及東海地方日前相繼出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠）釀災，靜岡縣等8縣23地的24小時累積雨量分別創下當地觀測史上新高紀錄，東海道新幹線一度因大雨區間停駛約22小時，特地開放列車車廂供約5300名旅客住宿。

日本放送協會（NHK）報導，6月3日上午有住在濱松市的民眾報警表示，住家附近一處民宅受土石流侵襲倒塌，聯絡不上民宅內住戶。

當地警消人員持續進行搜救，最後在6月3日深夜11時30分左右，在民宅內發現一具男性遺體，研判應是民宅內住戶，正進一步確認死者身分。

此外，6月2日晚間在滅頂車輛內也發現一名罹難者，雖緊急送醫救治仍回天乏術。

在失聯的部分，和歌山縣有2人疑似遭暴漲河水沖走下落不明，當地警消人員持續搜救中。

神奈川縣厚木市也有一名高齡男性失聯，當地警消單位表示，有民眾6月3日上午報警說一名男性跑去觀看高漲的河水卻遲遲未歸，警消人員正在搜索。

而在靜岡縣磐田市，當地政府與警方表示，一名獨居高齡男性從6月2日下落不明，警消懷疑可能遭河水沖走，目前正在搜救。

至於受傷人數仍停留在6月3日下午4時的資訊，總計有35人受傷，其中重傷6人、輕傷29人。

富士新聞網報導，茨城縣取手市直到今天仍有部分地區淹水未退，有關單位正使用抽水機進行排水作業。

在這場破紀錄大雨結束後，日本各地陸續恢復晴朗穩定天氣，民眾也開始整理家園。取手市民眾表示，在這裡住了約50年，第一次遇到水淹這麼高的情況。

消防人員這幾天利用橡皮艇等器材，總計在淹水的取手市救出約90人。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120604