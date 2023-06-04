南投紫南宮環縣自行車活動4日登場，由南投縣長許淑華帶頭領騎。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投紫南宮環縣自行車活動4日登場，共計8國3000名選手挑戰99.9公里。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投紫南宮環縣自行車活動4日登場，共計8國3000名選手挑戰99.9公里。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投紫南宮環縣自行車活動4日登場，前三名成績出爐。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投紫南宮環縣自行車活動4日登場，魏華萱以3小時39分45.636秒寫下首次挑戰紀錄。（南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

南投紫南宮環縣自行車活動4日盛大登場，8國3000名選手整裝待發挑戰99.9公里，南投縣長許淑華與竹山在地女兒單車女神魏華萱、南投「粥湯豪」盧紹軒兩位自由車國手一同帶頭領騎，今年參賽者年齡最大78歲，最小僅10歲，最後由快樂騎隊林家豪以2小時31分23.148秒奪冠。

第11屆「2023永不放棄一騎來發財-紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動今上午6時在竹山消防署訓練中心第一停車場隆重登場，包括縣長許淑華、副縣長王瑞德、教育部體育署運動i台灣2.0計畫委員暨國家選手訓練中心副執行長黃泰源等都到場為選手加油打氣。

縣長許淑華說，聯合國在2018年4月12日第72屆聯合國大會正式宣布6月3日是世界自行車日，為提倡全民運動，縣府和台灣自由車運動協會、紫南宮決定每年在接近世界自行車日這一周日舉行環縣99.9K大型自行車活動，以響應國際自行車日，並希望藉此為竹山、集集等周邊帶來旅宿業以及餐飲、旅遊相關產業商機提升。

許淑華指出，今年活動已邁入第11屆，是全台最知名自行車賽事，並成為南投地方自行車運動特色，參加人數計3024人，前一天就湧入竹山鎮住宿，為地方帶來不小經濟效益，未來縣府會爭取更多大型運動賽事到南投舉辦，期使縣民及國人都能健康樂活。

活動在6時整準時鳴笛出發，自竹山鎮出發經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮回到紫南宮，全程99.9公里。快樂騎隊林家豪以2小時31分23.148秒奪冠，老人家口口悶隊簡浚哲以2小時33分46.386秒居次，大南投車隊林建利2小時33分48.541秒名列第三。

單車女神魏華萱也與3000位選手一起挑戰環縣騎車樂趣，以在地人身分用行動支持行銷介紹紫南宮環縣自行車盛事，她以3小時39分45.636秒寫下首次挑戰紀錄。盧紹軒則在今天下午啟程前往泰國代表我國參加亞錦賽，爭取9月在杭州舉辦亞運會中能再度為縣為國爭光，許淑華也預祝亞錦賽順利成功。

今年共有3024人報名，其中男子2528人，女子496人，年齡最大78歲，最小10歲。除台灣選手外，外國選手包括智利、德國、大陸、香港、泰國、日本、馬來西亞、新加坡共計10人。

黃泰源表示，南投縣推動運動i台灣2.0計畫的努力深受肯定，大小活動都相當成功，每每吸引數千，甚至上萬國人到南投來參加各項體育盛事，值得肯定。

今年活動仍結合教育部體育署運動i台灣2.0計畫，由縣府與紫南宮、台灣自由車運動協會共同辦理，此次獎牌設計是第4度大改版，獎牌外框為紫南宮金雞造型式鏤空設計，選手完賽後將紫南宮錢母置入金雞獎牌內框小圓，鏤空處置入可旋轉錢母，設計目的，象徵「圓圓滿滿、扭轉錢坤」。

參加選手在紫南宮土地公庇佑下，只要於限定7小時內完成全程，就會獲頒騎士選手完成證書，並獲「世界獨一無二」的活動特色鏤空金元寶造型「扭轉錢坤」完成獎牌一面，及由紫南宮提供土地公兔年發財錢母一枚。