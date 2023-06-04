完善台中市捷運路網，除目前已營運2年的中捷綠線，台中市府也持續推動其他捷運路線，其中「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」5月重新提送交通部審查，未來將可與綠線串聯為環狀路網、並與橘線形成十字軸，有效帶動台鐵及台74線東側發展。

交通局長葉昭甫表示，「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」攸關屯區交通發展，市府日前修正後，已重新提送交通部審查，未來這兩條捷運發展後，可帶動鐵路及台74線沿線繁榮，市府積極爭取計畫及早通過。

而台中的第二條捷運，「藍線綜合規畫報告」今年2月通過交通部審查，已於4月18轉行政院續審，葉昭甫強調，藍線距離核定僅剩最後一哩路，市府會積極配合審查作業，爭取行政院儘速核定並及早開工，未來藍線將可與綠線在市政府站交會，形成十字軸路網。

至於捷運綠線延伸、機場捷運（橘線）部分，交通局指出，兩條路線的可行性研究計畫目前都配合中央審查中，將持續爭取中央支持與核定；未來台中市捷運將從目前僅綠線單一路線，先與藍線交會後，再接續與橘線形成雙十字軸線，綠線與屯區捷運並將串聯為環狀路網，成為四通八達的捷運路網。