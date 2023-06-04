據《廈門日報》報導，3日晚間，一架載有近110噸出口貨物的飛機從廈門高崎機場騰空而起，開始了歷時近15小時的「跨洋之旅」，廈門-芝加哥跨境電商空運專線順利開航。該航線由美國亞特拉斯航空公司執飛，是廈門與美國芝加哥之間首條定期貨運航線，也是廈門空港口岸今年開通的第3條跨境電商空運專線。航線計畫每周執飛2班，最大業務荷載115噸，主要貨品為跨境電商商品、機台配件、汽車配件等，預計在未來12個月內執飛超100架次。

報導稱，跨境電商業務近幾年來保持良好增速。「廈門接連推出利好航空貨運發展的政策，營造國際一流營商環境，為我們企業做大做強業務打下良好基礎。」此次包機承運方歐華國際物流集團福建地區負責人宋昆峰說，這是該集團繼開通廈門-墨西哥城航線後，再度在廈投放包機運力。他認為，未來廈門翔安機場投用後，廈門國際交通樞紐城市地位將進一步鞏固，相關業務前景廣闊。

為保障航線順利開通，廈門機場海關優化監管流程，加強CT智能審圖等科技應用，落實貨物先期風險研判、實行預約通關等便利措施。廈門機場海關跨境電商科科長王立國表示，在確保監管到位的前提下，保障進出口貨物快速通關。

跨境電商有著低成本、高效率、突破時空限制的獨特優勢，已經成為廈門空港口岸發展速度快、潛力大、帶動作用強的外貿新業態。

廈門市交通運輸局民航處處長楊啟斌表示，去年廈門市公布《進一步加快跨境航空貨運高質量發展的若干措施》，重點培育了一批運營穩定的全貨機定期航線，積極打造國際航空貨運樞紐。統計顯示，截至目前，廈門空港口岸已擁有27條航線承載跨境電商商品。廈門至墨西哥城航班今年元旦首航，截至5月31日，已執飛42班次，累計載貨超過4000噸。