資深媒體人呂文婉日前在節目上爆料，一名演藝事業平平的男星，曾在節目中公開向某位人氣女星表達想追求對方的意願，起初以為是節目效果，怎料兩人私下真的約過會，男方還趁該女星喝醉斷片時將她帶上床，直到有次約會被周刊拍到，女方才驚覺自己被利用了。

呂文婉日前在節目《小明星大跟班》中透露，這位男星形象沒有好過，且演藝事業平平，還會想盡辦法上節目，甚至還會倒貼錢給製作單位，至於女星則是未婚的大齡姐姐，在演藝圈中發展得很全方位，至今非常活耀，聲量比男方高很多，而前陣子兩人一起上節目時，男方還大方坦言欣賞女方，更直言「我就是想追妳」。

然而，一番話原以為是節目效果，怎料該女星事後向呂文婉坦承，後續有與那位男星私下約過會，但兩人某次在信義區看完電影後，隔天就被周刊揭露，而且細節都被拍得非常清楚，讓該女星身旁朋友都感到奇怪，認為「代表一定有人去爆料」，她才驚覺被利用了。

此外，該女星還向呂文婉表示，這件事情發生後她最恨的是自己，因為有次酒過三巡後，隔天醒來發現該男星躺在她旁邊「看到那顆頭，她就知道他是誰了，因為這個男藝人有一個很有名的髮型」接著，呂文婉提到，由於該女星喝醉後斷片，完全忘了前一晚所發生的事也覺得不對勁，氣得踹醒該男星，而對方竟稱「我要送妳回去妳一直不要啊，妳就是一直要跟我回家」，讓她聽了相當無言，也承認這是自己「一生當中最大的汙點」。

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