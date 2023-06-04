高雄47歲林姓男子日前在工廠內操作機台不慎把自己的指頭切斷，趕緊用塑膠袋裝起指頭，搭上計程車趕去醫院，不料在台88快速道路上卻發生車禍，警方到場時林男相當淡定的在一旁等待，反而是警方看到斷指的林男，直接霸氣外漏，馬上將林男送到醫院，所幸在警方的幫助下，林男成功在4小時內接回手指。

鳳山分局過埤派出所日前接獲報案，台88快速道路上有交通事故，沒想到員警到場發現，路旁站著淡定的林男，手還拎著血淋淋的塑膠袋，裡面裝的就是他斷掉的指頭。

原來林男在工作時，於工廠內操作機台，不慎將自己的指頭用機器切斷，撿回斷指後打算搭計程車到醫院就醫，沒想到卻在路途上發生車禍，害他不得不等警方到場。

員警看見林男的手還流著血、斷指仍在塑膠袋裡，趕緊叫林男上車，一路開往高雄榮總就醫，在員警的奔赴下，10公里的路程只開了10分鐘就到達，及時送醫爭取林男接回斷指的時效。

醫師說明，4小時內送醫小拇指還沒壞死還可以接回，但不保證相關機能可以完全回復。後續林男的妻子及大哥趕到醫院，不斷感謝警方的援助，林男也萬分感謝警方即時救援。