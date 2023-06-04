台北市2017年起推動參與式預算高中職推廣教育課程，由高中生觀察生活周遭問題，針對北市府提出建議，今年計有20校學生提出23案，中山女高學生提案在人行道增設紅綠燈條榮獲第1名，台北市長蔣萬安更大讚有創意，有助於降低交通事故，將請相關局處評估可行性。

中山女高學生提案「Light your Eyes Day and night」獲得冠軍，她們希望在校園周邊人流量最高4處路口人行道鑲嵌紅綠燈條，標示為「綠燈走，紅燈停」，當行人時間進入倒數，綠燈開始閃爍，號誌與路邊紅綠燈同步。

提案團隊陳姓學生表示，她們花費近一學期時間上課、發想並擬定提案，由於不了解工程專業，很難評估紅綠燈經費與工程時間，所幸指導教師帶領他們拜訪力行里長沈銀德與當地派出所，才能成功地解決困難，「老師是我們最強大的後盾」。

指導教師陳弘庭則謙虛地說，提案從頭到尾都由學生撰寫，他僅是給予建議，在旁鼓勵學生主動請教里長與警察意見，增加提案可行性與專業性，獲得評審青睞得到第1名，相當以她們為榮。

他指出，近2年學生提案都與交通有關，顯見她們對於交通改善方案有相當多創意，但提案絕非天馬行空，而是符合實際需要、公私一起協力，相信學生們過程中學到很多，也有不少新奇體驗。

蔣萬安大讚中山女高學生提案「非常有創意」，並表示台北市今年1月到4月發生不少交通事故，如果地面能有紅綠燈，相信能降低交通事故數量，未來會請相關局處評估可行性。

蔣萬安表示，台北市學生相當優秀，能夠精準提出問題及解方，尤其4項特優提案非常棒，絕對能成為市政推動的重要參考。他也發現不少學生關心交通議題，像是希望增設YouBike自行車道、YouBike遮雨棚等，代表交通問題市民有感，未來若能解決，相信大家會很滿意。

他強調，參與式預算精神即是希望學生發現問題，提解方以供市府參考，部分提案很可能經評估、調整後即能實施，期盼學生持續找出問題、不斷發想解方，讓台北市越來越好。