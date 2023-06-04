有台灣第一名媛的之稱的孫芸芸，除了是知名百貨集團董事長妻子之外，也是名珠寶設計師，加上獨具特色的時尚穿搭及亮麗的外貌、纖細身材，讓她如明星般受到大批網友的喜愛。而如今已45歲、育有兩名孩子的她不時在社群平台上曬出美照，只見她一雙長腿超逆天，身材狀態維持的非常驚人。

孫芸芸身穿黑色套裝，大方露出超兇上圍，令人大飽眼福。下身一雙纖細長腿更是吸睛，裝扮相當時髦的她，戴上墨鏡與歐美感大圓圈耳環，性感率性的模樣引來許多名人好友蕭亞軒、侯佩岑等人留言大讚超美，忍不住想「抱緊處理」，並留下好幾顆愛心貼圖，而其他網友紛紛笑虧她站在門前拍照：「找到鑰匙了嗎？」、「小姐借過妳擋到門了！」

事實上，孫芸芸的凍齡美貌已經並非第一次被討論，跟女兒感情極好的她也常常曬出與22歲女兒廖思惟同框照，兩人穿著背心配牛仔熱褲，保養得宜的孫芸芸一點都不像45歲，完全像是姊妹合體，根本是「神複製」，孫芸芸也寫下「一樣一樣」，被網友讚翻。