周湯豪３日在高雄舉辦「REALIVE」演唱會，圓滿落幕，會後他受訪時，被問到好友歐弟前妻鄭雲燦是否來看演唱會？他說「沒有吧」，兩人被偷拍到一起看展並抽同一支電子菸而傳緋聞，他表示是朋友，「他（指狗仔）拍的時候我也知道，我也有PO社群，不知道有什麼好報的。」

周湯豪說，每次都報他身邊的朋友，是硬報的，被偷拍後不會尷尬，只是怕朋友會不自在，也不知道「以後要約還是不要約」。他表示至今不習慣被媒體拍攝，也很不習慣被當成藝人對待，「其實我很怕在螢光幕前面，我到現在都還是上台前緊張到想吐。」

他昨在演唱會上帥氣飆歌勁舞，談到籌備甘苦，他說最難的是瘦身，「我本來就不胖，可是我就想要瘦幾公斤，吃是我人生的慰借，剝奪這件事讓我非常痛苦」，他這陣子不吃殿粉，一嘴饞就吃芭樂，也積極進行有氧運動讓自己爆汗，增強體能。

而他為媽媽比莉製作的〈比莉卡厲害〉入圍金曲獎最佳製作人，他感謝「宇宙或老天用了一個方法給我自己一個想要的東西」，表示自己一直在做幕後製作人，從來不敢去想入圍，「入圍告訴我，你的努力沒有白費」。

重點是這次是他製作媽媽的歌曲，又一起合唱而入圍，對他而言意義非凡，他也鼓勵媽媽開演唱會，「我覺得很多人想看她演唱會」。而他忙完高雄演唱會後，「REALIVE」將於6月24日移師香港九龍灣國際展貿中心舉辦，購票詳情可洽快達票。