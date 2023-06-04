台北市議員林亮君前助理李男指控，民運人士王丹對他企圖性侵未遂，並要求王丹於6日前道歉，否則將提告。國民黨台北市議員應曉薇聲援表示，民進黨不要只說「幹」話，要選立委的也不要只會顧全大人，要真正站在性別平權推動立法。

李男4日指出，2014年年僅19歲，當時接受王丹邀約一同前往紐約，期間遭王丹推到床上強吻，且王丹意圖想解開自己的衣物。他要求，王丹在6日前為過去行為道歉，否則將提告。

應曉薇呼籲，身為也是性騷被害女性，認為民進黨要趕快修法，不要說「幹」話。民進黨台北市提名一堆要選立委的，不要只會「顧全大人」，要真正的站在性別平權推動立法。

應曉薇說，若要有效降低性騷擾事件，可以從加重騷擾者責任與優化申訴過程及開放案例查詢三方面著手，首先提高騷擾者行政罰鍰金額，加重騷擾者代價。並將再犯者列入加重事由，提高行政罰鍰上限。

應曉薇指出，將《性騷擾防治法》25條觸碰身體隱私罪，改為公訴罪而非現行告訴乃論之罪。且機關若未能依法定程序受理申訴及依時限辦理，視為幫助行為，與騷擾者同負民事連帶賠償責任。而為便利民眾性騷擾案例查詢，使人民有更具體依歸協助判斷與評估。

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