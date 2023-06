街頭滑板賽事Red Bull Mind The Gap 於昨(3)日晚間在新生高架橋下滑板場迎來決賽,來自全台最強的滑板選手輪番飛躍跳台間隙尬招,最終由曹仕勳再度奪下Red Bull Mind The Gap冠軍。Red Bull Mind The Gap結合Chance & Change街頭文化祭盛大展開,匯聚極限單車、扯鈴、花式籃球、女子街舞等多項街頭極限賽事的亮眼競技,並由饒舌歌手JayRoll跟蛋頭躁動演出,掀起嘻哈文化熱潮。

「再度奪冠很爽!」Red Bull Mind The Gap滑板賽事由板齡12年的曹仕勳再度以精湛技巧,成功在飛越2公尺間隙的同時展現風格招式,與去年6場分站預賽三強選手互尬招式,獲得評審一致認同拿下冠軍。評審柯家恩也分享,「曹仕勳動作俐落與穩定表現是致勝關鍵,而許多選手在限時內勇於挑戰跟創造風格,挑戰飛越間隙,更是展現滑板勇於挑戰的精神。」

曹仕勳也補充奪冠心得,「Red Bull Mind The Gap是滑板的交流,從中感受每個人自由不受限的自我風格,對戰非常過癮!」除了獲得冠軍榮耀,他更贏得9月去法國Red Bull Bowl Rippers的觀摩機會,將與國際滑板好手交流。

Chance & Change由匯聚街頭嘻哈元素的表演揭開序幕,一開始由泰國好手Rungrueang Phamee以極限單車飛越跳台,花式作招引發現場觀眾驚呼連連後,扯鈴至尊趙志翰接手扯鈴迴旋環繞人體、飛拋空中;球魁陳勇勝緊接著攜手日本Kiyomaro表演花式籃球,讓身體律動成為運轉軌道,展現雙人默契,最後再由女子街舞團體Woman Made的嘻哈律動收尾,帥翻全場。

Chance & Change除了由曹仕勳拿下Red Bull Mind The Gap滑板賽事冠軍之外,同場競技的項目還有Chiaollenge考驗極限單車(BMX)車手連續技的控車高強度能力,由泰國選手Nopparat Treeprachanart奪下冠軍;BALLERTIME花式籃球則運轉出球與身體流動,游聖城最後以流暢的雙球花式贏得勝利;女子限定的街舞賽事Hiphop4lady,則由嘻哈女力謝亞恬跟隨音樂律動的熱舞能量掌握全場;讓滿場觀眾睜大雙眼緊盯飛越空中的181 Stage扯鈴,最終是王子昀以流動靈活的花式動作獲得冠軍。

Chance & Change匯集各項街頭極限運動,集結了滑板、極限單車(BMX)、花式籃球、扯鈴、女子街舞好手們輪番對戰競技,賽後派對更有新生代的饒舌歌手JayRoll與蛋頭帶動現場的躁動演出,從下午到晚上不停歇的賽事活動,儼然讓台北新生高架橋下成為最火熱的街頭文化競技場。