蘇震清無法連任，蘇孟淳確定代父出征、正式宣布參選屏南立委。(林和生攝)

受到立法院通過《公職人員選舉罷免法》條文修正案，無黨籍屏東立委蘇震清確定無法連任，經過一周思考，4日在超過2000名支持者到場力挺下，蘇震清正式宣布，將由兒子蘇孟淳代父出征，參選屏南區立委。

蘇震清無奈向支持者表示，當初條文經委員會討論，沒想到在政黨協商時遭推翻，明顯政治凌駕在法理之上，是最不能接受的事；他認為真的修得太過了，不僅違反台灣法律無罪推定的前提，恐有違法、違憲之虞。

蘇震清表示，自己從助理、議員，一路選上立委，政治路上並不平順、走得相當坎坷，但從政以來清清白白、坦坦蕩蕩，會勇敢面對官司，也相信司法會還他清白，強調選民用選票力挺下，有鄉親當他靠山，他絕不低頭，會更加付出與努力，不會辜負眾人期待。

決定下棒參選的蘇孟淳則說，長期在父親身邊擔任國會助理，自己比其他人有的優勢就是懂得審法案、爭取經費建設地方及國會運作方式，他考慮一周，想不到任何理由放棄這次選舉機會，他已經準備好，宣布將正式參選。

此區除了已由民進黨提名的屏東縣議員許展維外，國民黨近日也可望推出黨籍人選，至少會有三角督局面，許展維表示，就是把自己準備好、爭取選民認同，這段時間走入鄉間小巷，向鄉親宣傳理念，行程一樣每天滿滿滿。