新北市112學年度國小暨幼兒園教師甄選今於新莊國中等7所學校登場，吸引6825名考生報考，今年度國小暨幼兒園教師缺額共1031名，今年也首次開設閩南語教師缺1名，特教師更開缺66名，以持續提升新北市教育品質。

教育局長張明文表示，新北市國小暨幼兒園教甄歷年缺額數均為全國之冠，今年缺額高達1031名，已連續兩年開缺數破千名，期待吸引各地、各類優秀教師報考，提升正式教師比例。

張明文說，新北市自2019年起，4年內增加1億5000萬人事費聘任全國最多的144名特教正式教師，提供優質特教服務，就近照顧每位特教學生，今年更開缺66名，為近五年最多，期待正式的專業師資，提供新北市特教學生最完善的照顧。

另因應國家語言發展法，新北市積極推動本土語教育，今年首次將本土語文列入甄選類科，開設閩南語教師缺1名，錄取者將成為新北市第1位閩南語正式教師，為本土語教育開啟新的里程碑。

此外，今年更提高本土語文的加分機制，從過去每1語別認證加1分提高到加 2 分，期待透過整體師資本土語素養提升，落實推動本土語教育；而為廣納多元專業人才，也透過英語文能力加分、學科知能評量加分、體育類科獲全國運動會前3名加分，以多元加分策略吸引優秀教師加入新北教育的行列。

教育局表示，除了正式教師甄選外，近年來也積極與師培大學合作培育公費生，五年內提列近百名公費生缺額，為偏鄉學校提供更優質、穩定的師資，同時也將在暑假規畫完整的新進教師研習，讓所有新北市的教育新血都能在112學年度一開學就能立即上手，順利推動教學工作。

本次教甄初試成績將於6日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統(https://career.ntpc.edu.tw/)，初試成績複查請考生於7日上午9時至12時持應試通知單及成績複查申請表至新北市板橋區板橋國小申請複查。初試錄取名單將於9日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及板橋國小網站首頁。