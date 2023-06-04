東石臥龍橋改建即將開放通行，南側引道電桿待台電遷移，但不影響通車。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

東石臥龍橋改建即將開放通行，橋上鋼管護欄暫用非合約品。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

東石臥龍橋改建即將開放通行，引道護欄補強，不影響通車。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

東石臥龍橋改建即將開放通行，縣長翁章梁今天視察工程現況。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

東石臥龍橋改建即將開放通行，縣長翁章梁今天聽取施工簡報。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

連接嘉義縣東石鄉及布袋鎮的重要橋梁「臥龍橋」，斥資1.4億元、施工1年多，施工期間發現針對北側防汛道路既有護岸損壞，縣府已搶修，認為不影響通車，縣長翁章梁今天視察工程現況後，宣布6月12日如期通車。

東石臥龍橋位於縣道157線，2019年檢測發現橋梁主結構有多處混凝土剝落、鋼筋鏽蝕，易阻礙水流等情形嚴重，經專家會勘評估列「高度風險性橋梁」，且通水斷面阻礙荷苞嶼排水以致淹水，因而爭取中央補助改建，2020年獲交通部公路總局、經濟部水利署補助約1億4000萬元。

縣府建設處表示，2021年4月16日動工，預定6月12日主線橋梁開放通車，目前仍有南側引道台電電桿遷移、電線架高、舊橋既有自來水管線遷移等工程要收尾，還有北側防汛道路既有護岸損壞情形要處理，但都不影響通車後的安全。

新建臥龍橋中央底部抬高3.59公尺，不會阻礙水流，也就不會因大雨而中斷交通，這座新建臥龍橋是第3代橋，沿用第2代舊橋的路線施建，第1代舊橋因會阻礙水流，後續將拆除。

還有，新建臥龍橋上鋼管護欄，因廠商合約品訂料後尚未完成，暫時先採用廠內既有成品裝設，未來合約品完成後再換置合約品，不論合約品或非合約品，都能確保安全。

翁章梁今天偕立委蔡易餘、縣議員翁聰賢等人視察工程進度及品質，翁章梁表示，縣府努力讓臥龍橋於6月12日通車，讓鄉親有便捷安全的道路可通行。

縣府表示，北側防汛道路既有護岸裂損，已緊急搶修，鄰近有替代道路可通行，且不影響主線道157線通行，將會盡速研議補強或改善方案，確保用路安全。