美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的一項研究顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國等一些國家加強與俄羅斯的貿易，但其幅度遠遠小於印度、土耳其、希臘等國。此外，有跡象表明，中國在與俄羅斯的經濟交往中保持了一定的克制。

德國之聲引述研究報告指出，自2022年初以來，一些國家增加了與俄羅斯的貿易，其中包括不結盟國家，甚至一些歐盟成員國。報告認為，這些國家與俄羅斯貿易額激增並不一定是支持普丁戰爭的指標，而更可能是公司和國家追逐更便宜的出口商品，填補俄羅斯市場新缺口的結果。

報告提及，與俄羅斯貿易大幅增加的國家有北約成員國土耳其、歐盟成員國希臘以及美國的夥伴印度。2022年，印度與俄羅斯的貿易額年增近250％，希臘與俄羅斯的貿易額年增100％，土耳其與俄羅斯的貿易額年增93％。

報告指出，雖然中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，中俄貿易額去年達到創紀錄的1880億美元，但是，其年增長幅度僅為27％。「考慮到中國的經濟規模是俄羅斯第二大貿易夥伴土耳其的20倍以上，中俄貿易並不那麼突出，低於許多美國盟友和夥伴與俄羅斯的貿易額。」

報告認為，中俄貿易增加與俄羅斯從2013年開始的「向東看」戰略有關。此外，2022年人民幣對美元和盧布都貶值，也增加了中國對俄羅斯出口的競爭力。從中國的角度看，中俄貿易額相當於中國和馬來西亞的貿易額，遠低於中國與越南的貿易額。

大西洋理事會的報告認為，「實際上有跡象表明，中國在與俄羅斯的經濟交往中保持了一定的克制，只有在北京有壓倒性的自身利益時才採取行動。」報告指，總的來說，中國似乎遵守西方的制裁和出口管制，因為擔心自己會受到美國的制裁或二級制裁。