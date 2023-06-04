烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）呼籲中國對克里姆林宮施加影響力，促成俄軍撤出烏克蘭全境，烏克蘭願意坐下來談判和平協議，但他強調，和談必須在俄軍撤軍之後。

列茲尼科夫周六（3日）在香格里拉對話場邊接受新加坡媒體《聯合早報》訪問時說，「如果中國對克里姆林宮有影響力，他們可以輕易阻止俄羅斯人。俄軍撤出我們國家，之後我們就可以同夥伴、斡旋者、協調人坐下來談判戰後和平共存的方案。但在這之前，請離開我們家園。」

列茲尼科夫所指的，俄羅斯須先撤出烏克蘭全境，包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞，以及去年被俄羅斯併入的烏克蘭東部的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）。

列茲尼科夫也表明不信任俄羅斯的話，需要看到行動。他說，「在俄羅斯全面入侵前，我曾作為烏克蘭代表團副團長參加明斯克進程。我可以告訴你，我不信任俄羅斯人在談判桌講的話...因此，如果中國要成為歷史的真英雄，請阻止俄羅斯。」

另據外媒報導，中國防長李尚福與列茲尼科夫周六在香會場邊會晤，李尚福提出要使用一切可能的手段對外聯繫，以嘗試結束俄烏戰爭，同時承諾擴大中國與烏克蘭的軍事溝通。

烏克蘭國防部副部長哈夫里洛夫（Volodymyr V. Havrylov）說，「他們準備進行溝通，以擴大烏克蘭和中國軍事領導人之間的接觸。我希望我們在會後能看到一些動作。」