新北市烏來福山今日中午12時許發生溺水意外，在信福路15公里處有3位民眾在急流泛舟，要從上游扎孔溪泛舟至南勢溪，三位都有穿救生衣，其中一位掉下去（男27歲、領隊）。（消防局提供）

新北市烏來福山今日中午12時許發生溺水意外，在信福路15公里處有3位民眾在急流泛舟，要從上游扎孔溪泛舟至南勢溪，三位都有穿救生衣，其中一位掉下去（男27歲、領隊），目前有發現橡皮艇但是沒有看到人，新北市消防局第四大隊出動12車21人及2船艇前往救援中。