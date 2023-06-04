''Go Jokić, go Denver all the way!'' 🤝🇷🇸



Novak Djokovic is backing the Denver Nuggets and Nikola Jokić in The NBA Finals 🏆pic.twitter.com/LQGp18OmLA — Sky Sports (@SkySports) June 1, 2023

NBA總冠軍賽與法國網球公開賽同時進行，對於塞爾維亞球迷而言，沒有比這更重要的一周了，美媒《華盛頓郵報》引述塞國球迷Atila Frankl的話：「我早上起床第一件事就是看NBA賽果，很好，大三元，贏了11分。」他們關注的當然是金塊主將約基奇（Nikola Jokic），他在總冠軍賽首戰拿下大三元，被一些人稱為可能是當今最棒的籃球員。

另一頭的法網，喬柯維奇（Novak Djokovic）正朝向男單第23次大滿貫冠軍紀錄邁進，他很長時間都被視為世界頂尖的網球天王之一。塞爾維亞同時出現這兩位運動員，要讓他們不喜歡看球也難。

「小丑」喬柯維奇在法網次輪賽後聲援「小丑」約基奇，「加油約基奇，金塊隊加油。」喬柯維奇又說：「我其實非常喜歡熱火主將吉米巴特勒(（Jimmy Butler），他是個很棒的人物，我很仰慕他，因為我是籃球迷，我知道他也會來看網球比賽。但是這次我得支持我的同胞小丑，他是我們全國的榮耀，我希望他們拿下隊史首座總冠軍。」

今年28歲的約基奇說：「喬柯維奇是真正在大場面代表塞爾維亞的人，他是我們國家的大使，國內孩子們的偶像，他的基金會也做了很多事。我想要成為他那樣的人。」NBA先前還有神射手史托約克維奇（Peja Stojakovic）、中鋒狄瓦茲（Vlade Divac）在國王隊組成的塞爾提維亞連線，所以他們的球迷很早就在看NBA。