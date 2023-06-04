夏宇童在衛視中文台《一袋女王》分享「遇到不公不義的事情時如何反擊」，她透露大學好友去年底遇到跟蹤變態，她不只詳讀跟騷法，還反跟蹤對方整整兩個月，才找齊證據。而當夏宇童看到那個男生強拉著好友的手，好友崩潰大哭時，她更是不顧對方高壯身材，衝上前用力把對方的手拍掉，還拖時間等警察到來，「其實我當下蠻怕的，因為男生身高超過188公分」，還好警察及時趕到，順利把男生帶回警局。

夏宇童表示自己不是個會激進報仇的人，但只要家人跟朋友遇到不公不義的事，她就一定會出手。夏宇童說大學好友有位男同事，因為不同部門但偶爾合作，所以不是很熟，後來這位男同事離職，更沒碰過面。有次夏宇童跟好友到網美咖啡店，兩人才坐下就有個男生靠近，原來就是離職的男同事，好友驚訝對方怎麼會在這，對方回她說約人在附近開會，但那人還沒到，所以就進來這家咖啡廳等，還直呼怎麼那麼巧，三人就一起聊天，聊了整整四小時，中間夏宇童還關心男生不是要開會嗎？會不會耽誤到時間？男生卻回答有收到那個人的訊息說不開會了，但夏宇童明明沒看到他有拿手機出來看，雖然心存疑慮，只當作男生對好友有意思才有這樣的舉動，果然男生離開前還跟好友要了聯絡方式。

當天晚上那個男生就傳訊息給好友要約吃飯，但好友用最近工作忙回絕，但對方還用兩人很有緣是命中注定，不依不饒繼續約見面，還說到如果兩人再多巧遇幾次，女生就會相信兩人是心靈伴侶了，好友把對話截圖給夏宇童看，夏宇童當下笑回男生是偶像劇看太多。

後來，好友有天午休去買午餐，才到一家咖啡廳不到5分鐘，那個男生就突然推門進來了。還有一次這個女生跟男生朋友去看電影，電影看到一半就收到訊息寫著「跟妳看電影的人是誰？」最可怕的是，有次女生下班出捷運站的時，男生就在她身後，女生當場質問，男生卻說溜嘴說要去她家樓下便利商店，讓女生不寒而慄，回家後趕緊跟夏宇童說，聽完超生氣的夏宇童立刻上網查了「跟騷法」，確定了對方的行為已經構成要件，但必須要有證據。

為了蒐集證據和保護好友，夏宇童跟其他好友輪流陪她下班，有時還會住在好友家，也曾埋伏在附近騎樓5、6個小時，就為了想拍到對方騷擾的證據，堅持了兩個月，終於蒐集完證據。有天好友又緊張地打電話給夏宇童說那個男生一路尾隨她，當下已經快精神崩潰，夏宇童除了安撫她的情緒，並要她直接到附近的便利商店，因為有店員、夠明亮，還有監視器，夏宇童當下趕緊報警完趕去，一到現場竟然看到男生緊抓著好友的手，還傳來爭執聲，當下好友已經哭到潰堤，夏宇童立刻一個箭步衝上前，顧不得男生188公分以上高壯身材，一巴掌用力把男生的手拍掉，接下來一陣連環炮質問男生，一邊吸引對方注意一邊拖延時間等警察來，還好警察也來得快，男生本來還跟警察狡辯說他跟女生約好的，但夏宇童早就備齊證據，成功靠著跟騷法把這男生移送法辦，而這男生後來再也沒出現了。本集將於6月5日(一)晚上11點衛視中文台播出。