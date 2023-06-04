不理規定！南澳神秘沙灘出現衝浪客 宜縣府：可開罰

行政院於日前禁止沙灘車進入宜蘭縣南澳神秘沙灘載客營業，因此沙灘車變少了，但2日卻出現數名衝浪客在大海波濤下從事衝浪遊憩行為。宜縣政府表示，南澳沙灘全年禁止衝浪，針對違反者可依發展觀光條例第60條，開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
有民眾目擊2日上午7時許，10餘名衝浪客出現在南澳神秘沙灘，一行人把車子亂停在沿海路邊就跑到沙灘北側衝浪；因瑪娃颱風剛過境，海面仍捲起一波波大浪，看著衝浪客在海上載浮載沉，極度危險！
縣政府工商旅遊處表示，依照「宜蘭縣南澳地區水域遊憩活動範圍及相關限制事項」，南澳海域全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車；其餘水域遊憩活動，含SUP、獨木舟等，每年4月至9月可進行，10月至隔年3月禁止。
另外，當中央氣象局發布海上或陸上颱風警報、超大豪雨特報或長浪警戒時，警戒區域包含宜蘭縣，該區水域全日禁止從事水域遊憩活動，違反規定將可依發展觀光條例第60條規定，處以1萬元以上5萬元以下罰鍰。
工旅處進一步說明，南澳海域禁止範圍，北從宜蘭縣烏石鼻、南到花蓮縣和平溪口，轄管海域自高潮線向海延伸400公尺範圍。且南澳水域均為無人看管水域，中、低風險活動項目及時間並非代表沒有風險，民眾從事水域活動應注意氣象局海象即時訊息，並考量是否具備專業知識、基本體能等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。