畢業季到，近日多所學校舉行畢業典禮，未料某高中卻發生學生在畢業當天砸學校廁所，破壞小便斗，在廁所裡狂噴滅火器，弄得一團亂，還拍成影片PO上IG，寫著「高中不嗨，老年癡呆」，誇張行徑讓網友看了超火大。事後高中生家長出面道歉，賠償2萬元給學校。

一名網友在Dcard發文，爆料某高中學生在畢業典禮當天砸爆學校廁所，還發IG限時動態炫耀，只見男廁中3個小便斗的感應沖水裝置被敲到掉下來，滅火器也噴得滿地都是，廁所門被整片拆掉，現場慘不忍睹。

同時，原PO貼出IG限動影片，指出這些高中畢業生砸壞小便斗後還拍下來炫耀，影片後面則拿滅火器在廁所門口狂噴，弄得滿地都是乾粉，最後打上8個字「高中不嗨，老年癡呆」。

文章PO出後，網友紛紛直呼太扯，「這應該可以直接報警吧」、「到底是哪裡有問題」、「希望學校用毀損罪告他們」、「到時賠款金額出來就笑不出來了」、「刑事毀損罪、民事損害賠償，然後還主動提供影像給受害者。」

高中畢業生砸男廁的事件發酵後，根據《TVBS》報導，事後家長出面道歉，賠償2萬元給學校，Dcard文章也被撤下，照片也被刪除。