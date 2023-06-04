基隆一名男子與前女友有感情糾紛，前年12月某日竟把女兒拉到空教室內直接壓制強吻，後來又隔了5天，男子又把女子拉到沙發座椅上再次強吻，女方提告，雙方家長要求男子簽切結書，不能再對女方傷害及強行猥褻，法官依2個強制猥褻罪合併判有期徒刑7月，可易科罰金。

判決書指出，男子與女子有感情糾紛，前年12月24日下午在基隆市某學校，男子強拉對方到無人使用的教室，發生扭打，他強吻對方嘴唇，事隔5天，他又趁女子在電梯口準備教室上課時，強拉對方到走道飲水機旁沙發座椅區，再次強吻得逞，過程中女子頭皮、手臂和雙膝都有受傷。

女子母親當天下午，一直與女兒聯繫未果，後來女子致電報平安，才告知母親遭強吻，案發後，男子父母及女子母親見證下，要求男子千且切結書，不得再騷擾，及對女子限制人身自由、傷害及強行猥褻等行為，法官依男子犯強制猥褻罪共2罪，各處有期徒刑6月，合併判有期徒刑7月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。緩刑2年，緩刑期間並付保護管束。