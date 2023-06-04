美國國防部長奧斯汀與新加坡代總理黃循財重申，星美兩國對區域繁榮穩定的共同承諾。

奧斯汀周六（3日）與黃循財會面時表示，美國將繼續支持新加坡武裝部隊在美國的訓練活動，黃循財也強調新加坡長期以來支持美國在區域所扮演的角色。

前來出席香會的日本防長浜田靖一則與新加坡國防部長黃永宏，共同見證兩國代表簽署有關國防裝備和技術轉移的協議。協議為兩國之間國防裝備和技術的進出口，設立法律框架，為新加坡武裝部隊提供更多選擇，滿足培訓和運作上的需求。