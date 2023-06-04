美軍「鍾雲號」勃克級飛彈驅逐艦，昨（3）日與加拿大海軍「蒙特婁號」護衛艦一同行經台灣海峽時，遭一艘大陸軍艦切入航道，雙方最近時不到150碼（約137公尺），迫使鍾雲號緊急轉向避免碰撞。對此，前海軍艦長呂禮詩指出，解放軍這次搶航道的行為警告意味濃厚，此外，他先前預測，解放軍的近岸防禦將轉向「反低空破防、嚇阻抵近偵察」，此次事件也使上述推論獲得證實。

#HMCSMontreal, with @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, conducted a routine transit through the Taiwan Strait. 🇺🇸 and 🇨🇦 and partners operate for peace and security in the region.



@INDOPACOM @US7thFleet pic.twitter.com/1yBGLmHDm9 — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) June 3, 2023

加拿大《環球新聞網》（Global News）報導，該報記者搭乘蒙特婁號隨軍採訪時，目睹鍾雲號遭大陸軍艦切入航道，兩艦險些相撞。報導並提到，蒙特婁號艦長告訴該報，大陸軍艦改變航向時，他們曾向陸方喊話，警告此舉恐造成碰撞，但對方並未更改航向，因此他判斷，陸方是有意為之。

呂禮詩今在臉書發文指出，這次中美軍艦所碰到的狀況，不是大陸軍艦要追越鍾雲號，而是兩艦角度垂直的「交叉相遇」情形，依《1972年國際海上避碰規則》第二章第15條規定，如同陸地上的十字路口，大陸軍艦遇到「交叉相遇」的狀況時，本應要避讓美軍驅逐艦，但該艦卻沒有這麼做，顯見它是在對穿越台灣海峽的鍾雲號，發出明確的警告訊號。

呂禮詩接著說，他去年發表了「從解放軍的夏季軍演探析中國近岸防禦之弱點」論文，文中推論，解放軍的近岸防禦已從「武裝海島、鞏固近岸空防」，轉向「反低空破防、嚇阻抵近偵察」推進。而上月底解放軍以「鬼切」方式驅離美軍RC-135偵察機，以及昨天台灣海峽發生的搶船頭一事，都使得上述推論獲得了證實。