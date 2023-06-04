新竹縣第2屆全國街舞大賽，捉對廝殺的霹靂舞，小選手展現高超的騰空翻轉動作。（羅浚濱攝）

新竹縣第2屆全國街舞大賽祭出總獎金22萬元，有全台上千選手在竹北市水圳森林公園尬舞2天，個個展現精湛的舞技，讓民眾驚呼連連。縣長楊文科指霹靂舞已經列入奧運跟亞運比賽項目，看到很多年輕人到場參與，對街舞滿滿的熱情，讓他非常感動，希望能讓全國看見新竹縣的青春與活力，讓街舞成為健康的全民舞蹈。

教育局長楊郡慈表示，第2屆全國街舞大賽賽制分為「KPOP排舞」、「團體排舞」、「ALL STYLE 2ON2」、「霹靂舞2ON2」4項比賽項目，免收報名費，吸引全國上千選手參賽。

3日晚進行團體排舞、KPOP排舞、霹靂舞2ON2的比賽，其中由大小朋友組隊的霹靂舞，進行捉對廝殺，個個展現精熟高超的旋轉及騰空翻轉等動作，讓現場民眾驚呼連連。

同時，邀請饒舌團體「DREAM ZONE」帶來賽事專屬饒舌歌曲「DOL行路舞風」，歌曲結合新竹獨有特色與時下最流行嘻哈元素，也邀請新竹當地舞團「Polly X CHSL X CPYD」及知名霹靂舞團「OVER THE TOP」串場演出，更抽出1名幸運選手和觀眾，由三陽機車獨家贊助的KRNBT與 JET SL機車。

現場並有40個好吃又好玩的「藝起玩市集」，其中更有結合賽事特色，提供AR街舞擴增實境的體驗攤位，讓選手及民眾在參賽及觀賽之餘，也可以親身體驗街舞動作。

4日晚則是精彩的ALL STYLE 2ON2賽事，並有「大師街舞教學」活動，邀請知名街舞評審百川、小p、哈利、田一德等分時段進行免費教學，讓參賽選手及對街舞感興趣的民眾一同互動學習，大家一起舞動青春。