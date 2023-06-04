新北市今攜手國立台灣師範大學辦理第9屆「新北市英語菁英盃」頒獎，本屆參賽人數、得獎數為歷年最高。報名者首次向下開放國小五、六年級，參加人數2910人，與上屆相比成長4成。頒發個人獎共935項，較上屆增加近300項。

榮獲團體冠軍的蘆洲國中校長游玉英表示，利用科技結合發音、聽力學習模式，讓學生隨時都可以有效成功學習，學生可以自己選擇待加強的部分進行學習，學習的節奏自我掌握，成效也特別顯著。

鶯歌區二橋國小學生江沛紜說，這一次和鶯歌工商及鄰近的小學一起參加，能得獎覺得很開心，感覺英語變簡單了；榮獲汽車工業類冠軍的南強工商汽車科朱哲煒說，自己努力學習專業英語、提升實作力，為未來儲值加分。

教育局長張明文頒獎指出，今年與台灣師範大學與美國GLAD公司合作，研發專屬新北國小科技化數位評測系統，學生在家可自主學習，用科技、學英語，有助偏鄉學校推動雙語教育。

同時，連兩年與台師大合作，開設技職教師雙語學分班，今年更擴及桃園市技職教師，有27位教師取得雙語學分並通過專業測驗，今進行成果發表會，採跨校合作，教師於現場進行雙語公開試教，展現新北力推專業英語、培訓技高雙語師資有成，全面推動技職教育國際化。