民進黨連日爆發性騷吃案事件，國民黨團昨揭露，民進黨立委之前否決通盤檢討公務機關性騷擾申訴機制的提案。媒體人「剝雞」黃揚明今天表示，近日的「MeToo」風波中，還能提刑事訴訟的個案，一件都沒有，行政申訴的案例也僅有輝哥那一案。「關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨揭露，先前國民黨團在立法院提案，要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，但當時遭到民進黨60多位立委全數否決，包括高唱女權的女立委。

黃揚明指出，目前我國被性騷擾者若要尋求救濟，相關追訴期為：一般行政申訴：事發後1年內；刑事責任（有乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者）：事發後6個月內；民事賠償：事發後2年內。

因此近日的MeToo風波中，他說，還能提刑事訴訟的個案，一件都沒有，行政申訴的案例，也僅有輝哥那一案。「各位關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

另外，黃揚明表示，發文的所有被害者，都有可能被加害者提告「妨害名譽、加重誹謗」的可能性，這也是為什麼性平案件願意揭發的少之又少的主因。